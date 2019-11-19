Неорганизованность и безответственность - Лукашенко назвал причины проблем в белорусском спорте

19 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Неорганизованность и безответственность - причины проблем в белорусском спорте. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на Олимпийском собрании НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что такого внимания к спорту, как в Беларуси, нет нигде. Этими вопросами занимаются на различных уровнях: и в федерациях, и в правительстве. И проблем в белорусском спорте, считает Президент, две - неорганизованность и безответственность.

"Я не понимаю, какие еще разборки нужны? Глава Администрации - человек, который всегда отзовется на любую мелочь. Вице-премьер знает о своей ответственности. Я не представляю, что еще нужно организационно сделать и какая еще нужна вам поддержка, я просто не понимаю", - сказал глава государства.

В то же время Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси есть талантливые спортсмены и тренеры. По его мнению, уже пора действовать и серьезнейшим образом подготавливать команды, а не рассчитывать на какие-то перспективы, о которых говорят многие годы. "В хоккее не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать - бегайте. Два раза обежите канадца, американца или россиянина - не давайте ему играть, вяжите его. Но не вяжут же", - заметил Президент.

"Все мы несем ответственность. Но помните одно: народ не хочет никого видеть и знать. Хорошо, плохо - "ай, это Президент". Поэтому я и говорю: будет результат - будем работать, не будет - ребята, надо давать дорогу другим", - подытожил Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко недоволен результатами выступлений белорусских атлетов на мировых первенствах Учитывая, что до Олимпиады в Токио осталось чуть более полугода, Александр Лукашенко отметил необходимость уделить главное внимание летним олимпийским видам спорта.