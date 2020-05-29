"Ни в коем случае не врите" - Лукашенко рассказал о принципах, которым следует

29 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками Минского тракторного завода рассказал, каким жизненным принципам следует. Один из них - всегда говорить правду, какой бы она ни была, передает корреспондент БЕЛТА.

"Говорите все что вы думаете. Но знайте, где, и никого не оскорбляйте. Никогда никого не оскорбляйте. Меня критикуйте, других. Но не оскорбляйте лично. И второе - не врите. Ни в коем случае", - призвал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что во времена президентской молодости ему порой кто-то предлагал: вы скажите, а там посмотрим. "Я говорю: нет, сегодня скажешь, завтра забудешь, скажешь другое. И тебе зададут вопрос: так ты когда правду говорил. Это мой жесточайший принцип - правда какая бы она ни была. Потому что понаобещаешь (выборы пройдут, к примеру), а люди будут думать: наобещал, а где обещанное… Вот два принципа, которым я сегодня следую", - рассказал Президент.-0-