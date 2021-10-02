"Никаких цен здесь нет и быть не может". Лукашенко о суверенитете

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суверенитет и независимость любой страны не покупаются и не продаются. Этот тезис Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул в интервью телекомпании CNN, сообщает БЕЛТА.

"Никаких цен здесь нет и быть не может. Суверенитет и независимость любой страны не покупаются и не продаются. Тем более, это - не со мной", - подчеркнул белорусский лидер.

"Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, - это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования, - сказал глава государства. - Такой вопрос (о потере независимости и вхождении в состав России. - Прим. БЕЛТА) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят. Искренне вам об этом говорю".-0-