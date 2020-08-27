"Никаким белазовцам это не надо" - Лукашенко пояснил, чем может обернуться остановка БелАЗа

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности высказался о провокационных действиях в отношении Белорусского автомобильного завода, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время совещания глава государства поинтересовался, как в целом складывается обстановка в промышленной сфере, какие есть на предприятиях вопросы с экспортом продукции и какова морально-психологическая обстановка в трудовых коллективах. Отдельно он попросил министра промышленности доложить о ситуации на Белорусском автомобильном заводе.

Александр Лукашенко

"Что там на БелАЗе? Они (провокаторы. - Прим. БЕЛТА) уже так паскудно себя ведут. Это вчера мы следили: белазовцы идут уставшие со смены домой, за проходную вышли, а они флаг растягивают и идут по бокам и делают картинку... Я же знаю, как это делается. Никаким белазовцам это не надо. Они же прекрасно понимают: остановится сегодня БелАЗ - и города не будет", - обратил внимание Президент.-0-