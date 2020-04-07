"Никто борьбу не ослабевает" - у Лукашенко обсудили готовность противодействовать коронавирусу

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками совещания стали члены правительства, руководители обеих палат парламента и государственных органов, губернаторы, начальники управлений здравоохранения облисполкомов и Минского горисполкома, руководители учреждений здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии - всего 30 человек.

"Мы будем обсуждать работу системы здравоохранения. На первый план выдвигается отрасль борьбы с инфекционными заболеваниями. Теснейшим образом проблема связана с экономикой нашей страны. Должен сказать, что в какой-то степени (я уже об этом намекал в интервью телекомпании "Мир"), возможно, и с будущим существованием нашей республики, потому что никто из вас не может сказать, что произойдет с миром после этой болезни и психоза, который породила эта болезнь. Мы не знаем замыслы лидеров крупных государств, как они воспользуются этой ситуацией. Но из истории мы знаем, что каждый пользуется ситуацией так, как он считает нужным и выгодным для себя", - заметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание: в Беларуси не ослабевают борьбу с вирусными заболеваниями. Но решения принимаются исходя из ситуации и ресурсов. "Наша тактика изначально была не фронтом идти и наступать, и это не потому, что так мне захотелось. Скажу честно, министр здравоохранения иногда мне говорил: давайте фронтом. Но фронта не получится, потому что мы в другой ситуации и ресурсы у нас другие. Китай мог локализовать ситуацию и окружить ее - у них полтора триллиона золотовалютных резервов и народ немножко другой", - заметил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-