"Никто не будет обижать людей" - Лукашенко рассказал, что будет с зарплатой бюджетников в новом году

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая система выплаты заработной платы бюджетникам не уменьшит их доходы. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи к главе государства обратился доктор медицинских наук, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Белорусского государственного медицинского университета профессор Семен Наумович. Преподаватель уточнил, как изменится система оплаты труда в бюджетной сфере с нового года. "Коллеги, и я в том числе, волнуются, как эта реформа повлияет на уровень нашей заработной платы: в большую или меньшую сторону", - сказал он.

Семен Наумович

Александр Лукашенко заверил: зарплата и у педагогов, и у врачей будет расти. Он пояснил, что сокращено число действующих выплат (сейчас их более 50): они объединены в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте. То есть заработная плата у работников не станет меньше из-за оптимизации числа различных доплат.

"В канун президентских выборов разве может действующий Президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи - бюджетники, - сказал глава государства. - Условие главное: ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату".

Президент привел расчеты: заработная плата врача общей практики сегодня составляет Br950-1470, в новых условиях она составит Br970-1510. "Это без повышения. Просто исходя из того, что мы изменим саму систему", - пояснил Александр Лукашенко. При этом он обратил внимание, что в следующем году зарплаты врачей должны вырасти на 20%, а к 2025 году они повысятся в два раза.

"Если только при этой нагрузке, что вы имеете, вы получите на рубль меньше, я вас прошу: сообщите мне. Я тогда разберусь со всеми, кто вносил эти предложения", - пообещал глава государства.-0-