Новые назначения в Минэкономики, Минтруда и соцзащиты

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначения в руководстве Министерства труда и социальной защиты и Министерства экономики, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Лавринович согласован на должность заместителя министра труда и социальной защиты. Ранее, с января 2019 года по октябрь 2020-го, он работал на посту помощника Президента Беларуси - инспектора по Гродненской области.

Как сообщалось, Александр Румак, который прежде работал в этом министерстве на соответствующем посту, назначен Уполномоченным по делам религий и национальностей.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Сергея Митянского заместителем министра экономики. Он перейдет на этот пост с должности начальника главного управления устойчивого развития Министерства экономики.-0-