О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях - подробности встреч Лукашенко с премьерами ЕАЭС

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречи с премьер-министрами стран Евразийского экономического союза, которые принимали участие в прошедшем в Минске заседании Евразийского межправительственного совета. Глава белорусского государства выразил надежду, что это мероприятие станет определенным шагом в углублении отношений в ЕАЭС. "По крайней мере, хотелось бы, чтобы так было. Но обмен мнениями состоялся очень серьезный", - констатировал он.

Встречи также стали возможностью обсудить актуальные темы в развитии двусторонних отношений с конкретными странами, сверить часы и прояснить позиции по ряду других вопросов.-0-

Лукашенко: белорусская земля всегда была близкой и родной для русского человека, такой и останется "Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека. И она всегда останется такой", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: Россия должна быть локомотивом процессов, особенно экономических, на постсоветском пространстве Александр Лукашенко отметил, что участникам прошедшего в Минске заседания Евразийского межправительственного совета, и особенно российскому премьеру, пришлось в этот день потрудиться.

Мишустин поблагодарил Беларусь за блестящую организацию Евразийского межправсовета "Роман Александрович Головченко очень много сделал, чтобы все прошло профессионально, комфортно. Поэтому огромное спасибо за блестящую организацию форума", - подчеркнул председатель правительства России.