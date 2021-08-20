Общественно-политическая ситуация в Беларуси во многом стабилизировалась, но остается непростой - Лукашенко

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественно-политическая ситуация в Беларуси во многом стабилизировалась, но остается непростой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур, передает корреспондент БЕЛТА."Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится. Если вы заметили, я очень часто повторяю фразу: если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там - очумевшие, обезумевшие, заблудшие - не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать - перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами", - заявил глава государства."Мы это доказали с помощью вас, и прежде всего благодаря вам. Что еще им непонятно? - задал риторический вопрос Александр Лукашенко. - Если действуют по-прежнему, вопреки той логике, которая сложилась в последнее время в обществе, это - враги. Не дай бог война - мы их увидим с повязками (которые носили коллаборанты и полицаи в годы немецко-фашистской оккупации Беларуси. - Прим. БЕЛТА), как это было в годы последней войны".По словам Президента, серьезную обеспокоенность вызывают риски и вызовы, исходящие из глобального информационного пространства. "Идет информационная война. И здесь все средства хороши. И нам надо противостоять этому", - сказал он.-0-