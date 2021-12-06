"Общество сильно изменилось". Лукашенко рассказал о проведенном в Беларуси социсследовании

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество, как показывают результаты проведенного в стране социологического исследования, сильно изменилось. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будьте аккуратны в подборе людей, своей команды в те структуры власти, которыми вам придется управлять. Не надо устраивать охоту на ведьм, не надо во всех видеть врагов. Ведь очень много было заблудших. В ближайшее время мы опубликуем масштабное социологическое исследование. Мы брали разные трудовые коллективы, и люди отвечали закрыто на многие вопросы. Общество, по моей первичной информации, сильно изменилось после прошлого года", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что многие белорусы увидели, чего на самом деле стоили стремившиеся во власть люди и какие у них были планы. "Просто каждый день вам и многим другим дает основание говорить о том, что мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало", - обратил внимание Президент.

В то же время, подчеркнул Александр Лукашенко, предателей во власти быть не должно. Он уверен, что обычные белорусы вряд ли смогут ответить на вопрос, чего хочет оппозиция. "А мы ведь говорили, помните: разрыв союза с Россией, приглашение сюда НАТО, переформатировать церковь, запретить русский язык и так далее. Они это прячут сейчас: это им невыгодно. Как показывают социологические исследования, которые мы сейчас получили, люди поддерживают тот курс, который мы сегодня проводим", - заявил белорусский лидер.-0-