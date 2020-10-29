"Они могут нам здорово помочь" - Лукашенко поручил сделать не формальной работу народных дружин

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым усилить работу в Беларуси народных дружин, которые способствуют поддержанию общественного порядка и безопасности. Об этом он заявил сегодня, назначая новых помощников по Гродненской, Брестской областям и Минску, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись. Вы видели, как было в Кыргызстане: хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары", - отметил глава государства.

"Поэтому народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов", - сказал Президент.

Он отметил, что в мобильные отряды стоит привлекать бывших военнослужащих. "Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - резюмировал глава государства.-0-