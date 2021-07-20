"Они нас душат, а мы их будем защищать?" - Лукашенко ответил на упреки по теме борьбы с нелегальной миграцией

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе ответил на упреки в адрес Беларуси по теме борьбы с нелегальной миграцией, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что Беларусь за собственные деньги проводит на границе мероприятия по пресечению противоправной деятельности, в том числе борется с нелегальной миграцией, поставками наркотиков, оружия. В прежние годы финансирование на эти мероприятия поступало в том числе со стороны Евросоюза. "Европа повернулась к нам лицом, мы получали какое-то финансирование, пусть мелочное. Кстати, вовремя всегда рассчитывались с ними. Они ценили нас за миролюбие. Даже создали в Минске переговорную площадку по прекращению войны на востоке Украины. И, кстати, благодаря этому война прекратилась. Пусть не решены все проблемы, но войны нет той, когда гибли тысячи человек или сотни", - отметил белорусский лидер.

"И вдруг что-то произошло в прошлом году. Знаете, что. И против нас ввели санкции и нас упрекают в том, что Лукашенко способствует нелегальной миграции", - сказал Президент.

Александр Лукашенко высказал непонимание, как можно, с одной стороны, вводить в отношении Беларуси санкции, а с другой - требовать от нее защиты на пограничных рубежах: "Они нас душат, а мы их будем защищать? Слушайте, не наивно ли это? Это не наивно, это уже безумно. Уже обезумели до того, что начинают требовать то, что вообще не надо произносить вслух".

Глава государства обратил внимание, что рост потоков мигрантов в Европу в значительной степени спровоцирован политикой ряда стран ЕС. "Вы их позвали - обеспечьте их всем необходимым, поставьте их в равные условия со своими гражданами", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, значительное число мигрантов едет в Евросоюз из региона Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки, и они выбирают разные маршруты, в том числе и через Беларусь. "Понятно, увеличилось количество миграции через Беларусь. Но пусть посчитают, сколько идет через Украину и другие страны? Там, через Средиземное море, плывут и гибнут сотнями и тысячами", - обратил внимание белорусский лидер.

"Сегодня Беларусь является самым безопасным государством в мире, - подчеркнул Президент. - И что? Они хотят, чтобы я сейчас увеличил в пять раз органы пограничной службы, пограничные войска и вывел на границу? Платить кто будет за это? В условиях удушения нашего народа и нашего государства кто будет платить?"-0-