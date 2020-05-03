ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 3 мая 2020
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:40 "Они умирали ради нас" - Лукашенко о важности проведения парада в День Победы Президент
12:34 Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 633 В мире
11:50 В Кобрине мужчина обнаружил на своем участке снаряд Происшествия
11:43 ФОТОФАКТ: Минский микрорайон "Уручье" с высоты птичьего полета Регионы
11:32 Грозы и до +21°С ожидается в Беларуси 4 мая Общество
11:13 Общая смертность в Беларуси снижается, а умерших от COVID-19 в 5 раз меньше, чем от алкоголя Президент
11:11 Лукашенко: в Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии Президент
10:47 Чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии Спорт
10:30 Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом Президент
10:26 Лукашенко: средств защиты и лекарств в Беларуси хватает Президент
10:24 Лукашенко: главное для нас сегодня - это лечение людей - пневмонии Президент
10:15 При пожаре в общежитии в Слуцке эвакуировали 93 человека Происшествия
10:10 Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсудили на совещании у Лукашенко Президент
10:03 США рассчитывают создать вакцину от коронавируса к январю 2021 года В мире
09:50 Шесть человек погибли в Боливии при крушении самолета В мире
09:40 В Перу объявили о поэтапном возобновлении экономической деятельности В мире
09:32 "Зорка-БДУ" и "Неман" победили на старте женского чемпионата Беларуси по футболу Спорт
09:26 Лучшие буктрейлеры "Книга с экрана" презентуют во время On Air марафона "Цветы Великой Победы" Культура
09:15 Заготовку плазмы крови вылечившихся от COVID-19 планируют начать в Бресте Регионы
00:59 Венесуэла увеличивает экспорт нефти второй месяц подряд В мире
00:26 Умер актер из сериала "Клиника" Сэм Ллойд В мире
02.05.20
02.05.20 23:49 Аэропорт в штате Аляска временно прекратил принимать рейсы В мире
02.05.20 23:15 Некоторым пациентам рассказываю о перенесенной болезни, чтобы приободрить - врач Общество
02.05.20 22:53 Медики признательны неравнодушным согражданам за помощь - Шевцов Общество
02.05.20 22:47 Студенты и интерны оказывают большую поддержку в борьбе с коронавирусом - главврач 3-й больницы Минска Регионы
02.05.20 22:31 Под Парижем сгорели склады с медицинскими масками В мире
02.05.20 22:29 COVID-19 - тяжелая инфекция, но благодаря предпринимаемым мерам удается добиваться успехов - врач Общество
02.05.20 22:28 Политолог: западные правительства оказались в капкане из-за популистских мер против коронавируса Политика
02.05.20 21:58 Количество инфицированных коронавирусом в мире увеличилось за сутки почти на 92 тыс. В мире
02.05.20 21:56 Дмитрий Жук назвал преднамеренной дискредитацией критику подходов Беларуси к борьбе с COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
Президент
03 мая 2020, 12:40

"Они умирали ради нас" - Лукашенко о важности проведения парада в День Победы

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Беларусь помнит"
Лучшие буктрейлеры "Книга с экрана" презентуют во время On Air марафона "Цветы Великой Победы"
Выставка "Символы Победы" откроется в столичной ратуше 6 мая

3 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает глубокое идеологическое и эмоциональное значение парада в честь 75-летия Победы. Об этом он заявил сегодня на совещании, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны. - Прим. БЕЛТА) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил глава государства.

При этом Александр Лукашенко предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то "никого тащить на это мероприятие не надо". "Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных Сил. "Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо", - сказал Президент.

"Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь - это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко в связи с этим отметил, что отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске. "Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", - заверил белорусский лидер.

В целом Президент уверен, что парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие. "Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", - сказал он.

Глава государства обратил внимание, что ни в прошедшие, ни в предстоящие праздники и выходные дни ограничений в стране не вводилось, и люди сами решали, где им быть. "И надо отметить, мы это заметили, люди очень аккуратно относятся к своему здоровью. Как-то рассредоточились. Не было этого скопления", - отметил Александр Лукашенко.-0-

Фото Юрия Орешкина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко совещание
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко во время совещания Общая смертность в Беларуси снижается, а умерших от COVID-19 в 5 раз меньше, чем от алкоголя
Фото из архива Лукашенко: в Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии
Во время совещания Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом
Фото из архива Лукашенко: средств защиты и лекарств в Беларуси хватает
Во время совещания Лукашенко: главное для нас сегодня - это лечение людей - пневмонии
Александр Лукашенко во время совещания Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсудили на совещании у Лукашенко
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсудили на совещании у Лукашенко
Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом
Эксперты ВОЗ во время визита в Беларусь были удивлены открытости страны - Кочанова
В Беларуси выздоровели и выписаны 3117 пациентов с COVID-19
Топ-новости
"Они умирали ради нас" - Лукашенко о важности проведения парада в День Победы
Лукашенко: средств защиты и лекарств в Беларуси хватает
Эйсмонт рассказала предысторию президентского призыва пациентам с COVID не опускать руки
Донорами плазмы стали уже 32 переболевших COVID-19
Топливо на АЗС в Беларуси с 3 мая дешевеет на 1 копейку
МИД: на родину удалось вернуть 7,4 тыс. белорусов, эта работа продолжается
ФОТОФАКТ: Минский микрорайон "Уручье" с высоты птичьего полета
Принятые в Беларуси меры помогут широкому слою бизнеса - Карягин
Заготовку плазмы крови вылечившихся от COVID-19 планируют начать в Бресте
Перцов: есть проблема с интерпретацией негосударственными СМИ данных о ситуации с COVID-19
Шевцов: в борьбе с COVID-19 нельзя забывать о лечении других болезней
Белорусский АПК растет на 4,5-5,5% ежемесячно, тренд сохранится - Минэкономики
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
Медперсонал четко выполняет свои функции, все собранны и сконцентрированны - реаниматолог
Карпенко: в Беларуси ни один школьник не остался без внимания
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.