Оршанскую фабрику художественных изделий передают льнокомбинату

15 июня, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Оршанский район посетил Оршанскую фабрику художественных изделий, передает корреспондент БЕЛТА.

Главным вопросом во время визита Президента стала дальнейшая судьба фабрики. Главе государства доложили о предложении "Белвеста" по покупке этого предприятия для последующей организации на ее площадях производства обуви. Однако Президент принял решение передать фабрику Оршанскому льнокомбинату к августу этого года.

РУП "Оршанская фабрика художественных изделий" создана в 1935 году. Основная задача предприятия - возрождение, сохранение и дальнейшее развитие народных художественных промыслов как части национальной культуры, обеспечение потребностей населения в изделиях традиционных промыслов и ремесел, сувенирной продукции, высококачественных товарах народного потребления. Фабрика выпускает изделия народных промыслов и ремесел. В ассортименте также различные швейные изделия (мужская и женская одежда, костюмы), комплекты столового и постельного белья, рушники, вымпелы.

Есть планы по организации на фабрике производства по пошиву обуви. Эта тема обсуждалась недавно на уровне главы государства. Александр Лукашенко обратил внимание, что главное в этом вопросе - сохранить нынешнюю специализацию фабрики, а уже потом думать о дополнительных производствах.

"Когда мы в свое время "Белхудожпромыслы" создавали, главная цель была - спасти рукодельцев, которых все меньше и меньше становится. Нельзя потерять традиционные производства на этой фабрике", - подчеркнул Президент.

"Фабрика с 1 августа поступает в распоряжение льнокомбината", - объявил о своем решении глава государства, ознакомившись с состоянием дел на фабрике. Как оказалось, оно не соответствовало представлениям о современном производстве. Президент поручил в короткие сроки навести порядок на этом объекте, создать нормальные условия для работы людей. "К концу года фабрика должна иметь презентабельный вид", - подчеркнул Александр Лукашенко. Коллективу глава государства поручил передать: "К концу года здесь зарплата будет более-менее нормальная. Люди у нас работящие - давай им работу, они будут работать и надо им заплатить". Также глава государства потребовал в ближайшее время назначить директора фабрики (сейчас эта должность вакантна). Президент пообещал еще раз лично посетить фабрику и проверить, как выполняются его поручения.

Что касается интересов "Белвеста", то Александр Лукашенко поручил подыскать для предприятия участок, подходящий для организации производства обуви.

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