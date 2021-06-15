"Ответите за каждый квадратный метр" - Лукашенко ждет результатов от работы по развитию Оршанского района

15 июня, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет результатов от работы по развитию Оршанского района. Об этом глава государства заявил сегодня во время посещения Оршанского мясоконсервного комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

"К концу года как раз этой темой займемся. Вы ответите за каждый квадратный метр", - предупредил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что ни одному городу в Беларуси не уделяется такое внимание, как Орше. "У меня же и Гродно, и Брест есть. Я сюда приехал - уже пописывают: а когда Президент на Запад пожалует?" - добавил он.

По словам губернатора Витебской области Николая Шерстнева, в Оршанском районе действительно уже сделано много, в регионе строятся уникальные объекты.

В декабре 2018 года Александр Лукашенко своим указом утвердил программу развития Оршанского района до 2023 года. Документ был подписан "в целях создания условий для комплексного социально-экономического развития Оршанского района Витебской области, повышения качества и уровня жизни населения, стимулирования предпринимательства и вложения средств в экономику региона, роста доходов местного бюджета".

Через месяц правительство утвердило комплекс мер по реализации этой программы. В документе обозначены мероприятия по 18 направлениям: промышленность, АПК, транзит и логистика, транспорт, строительство, соцподдержка, занятость, развитие малого и среднего предпринимательства, умный город, ЖКУ, здравоохранение, образование, культура, торговля, туризм и другие.-0-