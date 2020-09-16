Освобожден от должности посол Беларуси в Латвии, Латушко и Лещеня лишены дипломатического ранга

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу. Соответствующие указы Александр Лукашенко подписал 16 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Еще одним указом Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.-0-