От союзных программ и экономики до национальной безопасности - Лукашенко собрал совещание с Совмином

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание с руководством Совета Министров. На обсуждение вынесены проекты нормативных правовых актов, касающиеся экономической сферы и национальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.Всего, по словам главы государства, планируется обсудить четыре основные темы: проекты интеграционных программ Союзного государства, вопросы реабилитации неплатежеспособных предприятий, совершенствование системы мониторинга общественной безопасности и корректировку некоторых полномочий правительства.О развитии интеграции в формате Союзного государства сказано уже немало. Эта тема звучала и на последнем Всебелорусском народном собрании, и во время недавнего "Большого разговора с Президентом". Александр Лукашенко предложил заслушать доклад вице-премьера Николая Снопкова, который возглавляет белорусскую сторону в переговорах с Россией по интеграционным программам."Больше интересовать будет вопрос, когда мы формализуем и реализуем эти программы", - отметил Президент.Около года назад на уровне главы государства рассматривался законопроект "Об урегулировании неплатежеспособности". Тогда правительству было поручено изменить идеологию этого документа: уйти от банкротства к реабилитации проблемных предприятий. Также изменилась концепция законопроекта - акцент сделан на защите организаций от шоков, вызванных неблагоприятными внешними факторами. "При этом хочу сказать, что преодоление этих шоковых барьеров - прежде всего забота трудовых коллективов и руководителей этих трудовых коллективов", - подчеркнул Александр Лукашенко."Кроме того, предусмотрено, что будем отходить от судебного сопровождения всех этапов рассмотрения дел об экономической несостоятельности, - отметил Президент. - Координирующая роль в вопросах финансового оздоровления окончательно сосредоточится в правительстве, отраслевых органах и исполкомах".Глава государства отметил, что тема обеспечения общественной безопасности актуальна во все времена, и это исконная функция любого государства. "Особенно по итогам прошлого года мы хорошо пониманием сегодня, что такое общественная безопасность и на чем она основана. Нам надо работать на перспективу. В том числе с использованием современных технических средств, уровень которых должен отвечать предъявляемым требованиям и складывающейся обстановке, - подчеркнул он. - Мы очень отстали от продвинутых в этом плане ведущих государств планеты. Придется догонять".На рассмотрение Президента представлен проект указа, который предусматривает изменение подходов к системе мониторинга общественной безопасности. Глава государства поинтересовался, как новые подходы повысят общественную безопасность и какая нагрузка в целом ляжет на бюджет. "При этом очень прошу вас иметь в виду, что мы не можем себе позволить неэффективное использование бюджетных средств", - подчеркнул Александр Лукашенко."Как продолжение работы по перераспределению функций между органами госвласти еще одним вопросом для обсуждения будет корректировка некоторых полномочий правительства. Предложено исключить необходимость определения правительством позиции для представителей государства при отчуждении крупных объектов недвижимости", - рассказал Президент.Александр Лукашенко спросил, какого эффекта ожидается достичь от этих новаций, предложений и не потеряет ли государство в этом случае контроль за продажей привлекательных активов. "Подход должен быть один: актуально это сегодня или нет", - обратил он внимание.-0-