Лукашенко требует разумно и по-хозяйски подходить к модернизации Оршанского мясоконсервного комбината

15 июня, Орша /Корр. БЕЛТА/. К модернизации Оршанского мясоконсервного комбината необходимо подходить разумно и по-хозяйски. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

На предприятии Александр Лукашенко поинтересовался, как будет налажен рабочий процесс в новом цеху и что будет со старыми производственными и хозяйственными зданиями. Как доложили Президенту, их собираются сносить, часть территории передадут городу.

"Надо разумно подойти. Прежде всего подумать, нужна вам эта территория будет в перспективе или нет, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сделать здесь, как ты говоришь, конфетку надо. Цех детского питания, как мне докладывали, хороший. Оставим крепкие помещения, выставим оборудование, если нужно, - и использовать. Надо подойти по-хозяйски, разумно".

Что касается нового цеха, то это, как рассказали Президенту, будет не просто часть производства. По сути, под его крышей уместятся два мясокомбината. По словам исполняющего обязанности генерального директора комбината Максима Бакурова, это единственный такой проект в стране. Производительность нового цеха будет в два раза выше нынешних мощностей. На производстве предусмотрено все до мелочей, чтобы в результате продукция удовлетворяла любого заказчика.

Президент поинтересовался наличием сырья для полной загрузки новых цехов. Главу государства заверили, что работа по наращиванию объемов производства в сырьевых зонах началась заблаговременно, чтобы к концу 2022 года обеспечить 75-80% сырья для комбината из его собственной сырьевой зоны.

Отдельно Президент спросил про реализацию продукции мясоконсервного комбината. Как рассказал исполняющий обязанности генерального директора Максим Бакуров, предприятие полностью закрывает потребности Беларуси в детских консервах. Однако по цене и качеству тяжело конкурировать с продукцией, например, российских производителей. Значительно улучшить ситуацию поможет строительство и введение в строй современных цехов убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота, убежден исполняющий обязанности гендиректора.-0-

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