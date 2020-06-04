4 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Петр Пархомчик назначен министром промышленности Беларуси. До настоящего времени он руководил ОАО "БЕЛАЗ". Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подожди с пенсией. Страну надо закрепить. И если вы сработаете с Романом Головченко (новый премьер-министр. - Прим. БЕЛТА) по промышленности, считайте, что мы проскочили как минимум эту пандемию. И этот кризис, который ей порожден. Ты можешь. Но БЕЛАЗ от тебя никуда не уходит пока. И вносите предложение по руководителю БЕЛАЗа", - сказал Президент.

Он особо отметил, что на промышленных предприятиях работает огромное количество людей, это градообразующие предприятия, а потому этой сфере надо уделять пристальное внимание.-0-