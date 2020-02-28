"Почему не спасаете?" - Лукашенко выступает против распространения практики банкротства предприятий

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против распространения в стране практики банкротства предприятий, находящихся в сложном экономическом положении. Об этом глава государства заявил сегодня на съезде ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что лично не раз детально изучал вопрос о необходимости банкротства и реструктуризации предприятий. "Я все больше убеждаюсь, что нам надо прекратить всякое банкротство и возню с антикризисными управляющими", - сказал он. В подавляющем большинстве случаев, по его мнению, эти процедуры не приводят к оздоровлению, восстановлению производства. "В основном эти предприятия (находящиеся в процедуре банкротства. - Прим. БЕЛТА) разграбят, растащат, и они перестают существовать", - отметил белорусский лидер.

В этой связи глава государства потребовал усилить роль местных властей, активнее привлекать их к решению проблем предприятий. "Почему вы не стали антикризисными управляющими и не спасаете предприятие? Там же люди работают!" - обратился Президент к работникам исполкомов.

Александр Лукашенко отметил, что во время рабочих поездок по стране посещает проблемные предприятия и порою только с его приездом принимаются решения для исправления ситуации. "Мы на них не обращаем внимания, пока Президент не поедет и кому-то по голове не даст. Разве это нормальная работа?" - сказал он.

В качестве примера Президент привел фарфоровый завод в Добруше. "Я до сих пор его вспоминаю, самые душевные, теплые воспоминания", - отметил он, подчеркнув хорошее качество выпускаемых там изделий. По словам Александра Лукашенко, предприятие старается держаться на плаву, хотя и испытывает сложности. Глава государства видит бесспорную необходимость его сохранить и поручил правительству и области подключиться к решению вопроса.

Глава государства выразил уверенность в том, что в большинстве случаев можно наладить работу даже проблемных предприятий, и есть примеры, когда с приходом толкового руководителя, с поддержкой со стороны местных властей предприятия восстанавливаются.

"Поэтому давайте и в правительстве, и профсоюзы, садитесь за стол вместе и думайте, что нам делать с так называемым банкротством. Его не должно быть в Беларуси! Потому что это все за счет людей, и это нам потом дороже получается. Мы тратим огромные деньги, боремся с преступностью, люди уходят в преступный мир, пытаются заработать шальные деньги, идут, бастуют, мы отвлекаемся, начинаем с ними разговаривать, уговаривать. Зачем мы создаем эти проблемы? У нас нет предприятий, которые не могут работать на рынке. Они все могут работать, но на них надо обращать внимание, их нужно поддерживать", - подчеркнул Президент.

Особенно внимательно, по его словам, следует относиться к трудоустройству сотрудников в тех случаях, когда сокращаются рабочие места. "Вы знаете, что иногда бывает, когда мы реформируем предприятие. И вроде бы всех трудоустроили, а потом выясняется, что маме с тремя маленькими детишками предложили место за тридевять земель. Опытному инженеру - место вахтера", - сказал он.

Профсоюзы, как ни одна другая организация, в курсе изменений запросов рынка труда: какие специальности и компетенции нужны сегодня, что будет востребовано экономикой в перспективе. "Здесь я вижу связку с Министерством образования. Под новые высокопроизводительные рабочие места с достойной оплатой нужен хорошо подготовленный персонал. Для этого у профсоюзов есть все необходимые права и инструменты", - сказал глава государства.-0-