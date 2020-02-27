"Пофигизм и безразличие" - Лукашенко о нехватке в ЕАЭС заявленных свобод

27 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о нехватке в ЕАЭС декларируемых свобод. Соответствующие заявления он сделал сегодня на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тех свобод, которые мы когда-то декларировали, сегодня практически нет. Или они есть, можно сказать мягко, не в полном объеме. Допустим, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это фундамент строительства нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. И знаете почему - пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств. Другие видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него. Или же просто так: пусть, и дальше будем телепаться", - заявил белорусский лидер.

"Поэтому должны быть реализованы хотя бы эти классические единые принципы. Этого пока нет", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко привел данные, что в ЕАЭС сейчас есть 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров. "Их же давно надо было снять. В противном случае, какой интерес в этом союзе. Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия", - поставил вопрос глава государства.

Он подчеркнул, что союз строится для того, чтобы создать равные условия для компаний, предприятий и людей. "Но с тех пор, как начали строительство союза, мы все больше и больше отходим от этих равных условий. Более того, начинаются непонятные требования и принуждения, монополизм", - обратил внимание Президент Беларуси.-0-