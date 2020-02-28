"Покажите и вы свою зрелость" - Лукашенко призывает частный сектор создавать профсоюзные ячейки

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что частный сектор должен активнее создавать профсоюзные ячейки. Об этом глава государства заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что в первую очередь профсоюзы - это гарант и защитник прав работников по всем направлениям, в том числе и на предприятиях в частном секторе. По его мнению, первичные профсоюзные организации уместны и там. Работа по их созданию профактивом ведется, но есть объективные сложности.

"Частнику не всегда удобно иметь у себя профсоюз, который будет следить за соблюдением прав работников, заставляя порой поступиться своими финансовыми интересами. Но государство пошло на либерализацию условий для бизнеса. Так покажите и вы свою зрелость, способность нести социальную ответственность перед людьми, - обратился к частному бизнесу Александр Лукашенко. - Мы уже этот бизнес настолько либерализировали, что дальше некуда. Уже председатель Комитета госконтроля Анфимов чуть ли не с дрожью каждый раз спрашивает, можно туда идти или нет. Идите туда, куда надо, и не стесняйтесь".

Если бизнес не понимает, то будет разработан указ о создании на частных предприятиях первичных профсоюзных организаций, предупредил глава государства. "Это не спонтанное решение", - пояснил Президент. По его словам, ему надоело слушать, что частный бизнес не хочет создавать у себя профсоюзные ячейки. "Надо заставить их", - заявил Александр Лукашенко.

"Я думаю, самые демократичные страны нас не осудят. За что нас осуждать? Мы же демократично хотим защитить права человека. Частники как ставят вопрос: поставьте нас в равные условия с государственными предприятиями. Вот мы их и поставим. И все-таки надо сказать, что уже, может, большинство частников создали эти профсоюзные организации и думают: а чем мы хуже тех, кто не создал? Поэтому надо, чтобы действительно все были в равных условиях. Если не понимают простой человеческий язык, когда уже я им об этом говорю, и они этого не слышат. Это недопустимо", - подчеркнул Президент.

Эффективность трудовых отношений без взаимной ответственности невозможна, убежден Александр Лукашенко. "Без трудовой, технологической дисциплины не будет конкурентоспособной качественной продукции, а значит - не будет сбыта, денег и достойной зарплаты на предприятиях", - добавил он.

В этой связи глава государства затронул еще один важный вопрос в работе профсоюзов - охрану труда. За пять лет профсоюзы выявили более 300 тыс. нарушений. Остановлено свыше 10 тыс. единиц машин и оборудования, которые могли стать причиной травмирования людей.

"По-моему, два года подряд травматизм на производстве у нас растет. Надо находить причины и принимать жестокие решения, - считает Президент. - Кто-то ведь потерял кормильца, кто-то до сих пор страдает, что погиб сын, родители. И не все по пьяни, а из-за нашей безалаберности или бесконтрольности. Поэтому нам надо жестче подходить к вопросам контроля за нормальным состоянием производства. И профсоюзы со своей стороны должны следить за этим. Если считаете, что вам необходимо больше прав, вы скажите".-0-