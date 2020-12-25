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25 декабря 2020, 16:30

"Политических игр не было" - Лукашенко рассказал, как принималось решение о возвращении в Беларусь Кондрусевича

Тадеуш Кондрусевич
Тадеуш Кондрусевич

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как принималось решение о возвращении в Беларусь митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста сегодня во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос касался недавней встречи главы государства со спецпосланником Папы Римского Франциска апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти и последовавшего возвращения в страну митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

"Вы знаете мой недостаток как политика. Меня часто даже обычные люди упрекают: "Александр Григорьевич, ну зачем вы вот это говорите, зачем вы душу раскрываете? Они ж плюнут вам тут…" Я сторонник искренней, честной и открытой политики. Хотя в политике нет такого, быть не должно. Но расскажу вам честно и искренне, как это было. Главное. Там много было вопросов", - отметил Президент.

Он рассказал, что Клаудио Гуджеротти передал ему от понтифика письмо. "Вы знаете мои отношения с Папой Франциском. Я его очень уважаю. Это такой наш человек. Он не играется в политику, хотя он же глава государства. Я его письмо прочитал прямо при Гуджеротти. Мелким шрифтом на двух листах. Очень много добрых слов в адрес государства, в адрес людей. Хороший человек. И один из вопросов - вернуть на Рождество Кондрусевича", - сказал Александр Лукашенко.

"Я ж понимаю, это тоже политика. Каждый хочет сохранить лицо, еще чего-то. У меня на то время, хотя я предполагал, что этот вопрос будет от Гуджеротти, (Мы тоже давно знакомы, он у нас работал, толковый тоже человек, очень любит белорусский народ и всегда откровенно и честно высказывался в поддержку нашего народа. Поэтому его и выбрали, хотя он в Великобритании уже служит нунцием.), не было решения, когда он мне сказал о Кондрусевиче. Я честно ему признался при министре", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что, учитывая прочитанное письмо и просьбу Папы Римского, пообещал, что до вечера дня встречи будет дан ответ. "Вы когда улетаете? - Завтра утром. - До вечера мы дадим вам ответ. То есть у меня не было готового решения. Это не игра в политику", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что тогда поручил правительству, МИД и прочим выработать свою позицию по данному вопросу и доложить ему.

"Позиция была такова, что надо, чтобы он (Тадеуш Кондрусевич. - Прим. БЕЛТА) вернулся на эти католические праздники в Беларусь, - сказал Александр Лукашенко. - Я уже подумал о людях. Знаете, католики люди особые, но они же никогда нам никаких проблем не создавали. Я рассказывал, что в жизни вообще с ними сталкивался, наверное, с детства, хоть и на востоке родился. И подумал, что, наверное, это будет какой-то небольшой плюс для этих католиков, и они нормально это оценят. Ну а он (Тадеуш Кондрусевич. - Прим. БЕЛТА), ну в чем он сейчас для нас опасен? Никакой опасности не представляет. Это была моя позиция. И когда мне после обсуждения в правительстве доложили позицию, они совпали. И было принято решение о том, что пускай приезжает".

"И не верьте тому, что тут, знаете, Лукашенко кого-то переиграл, Папа Римский сейчас чуть ли не за Беларусь будет. Я этими категориями не рассуждал, понимая и то, что Папа Римский и так честный, порядочный человек. Но политических игр не было. Я клянусь", - резюмировал глава государства.-0-

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