Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области

26 марта, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Могилевская область устойчиво занимает последние места в стране по показателям социально-экономического развития. При этом даже в преддверии рабочей поездки главы государства в регион ответственными не было принято действенных мер для наведения порядка, сообщает БЕЛТА.
С началом в стране весенних полевых работ глава государства традиционно посещает различные регионы страны, чтобы лично ознакомиться и проконтролировать уровень хозяйствования на земле и то, насколько эффективно на местах решаются возникающие проблемы. В центре внимания и вопросы социально-экономического развития областей, выполнение намеченных планов.
Во время рабочей поездки в Могилевскую область 25-26 марта Александр Лукашенко подробно ознакомился с состоянием дел в регионе, посетил предприятия агропромышленного комплекса. Общие цифры не впечатляют: по темпам развития экономики в 2018 году Могилевская область на последнем месте в Беларуси (101,6%), а по итогам января-февраля 2019 года - на предпоследнем (100,7%). Последние места у региона и в разрезе ключевых направлений работы - промпроизводство, сельское хозяйство, экспорт. А в начале текущего года в сельхозпроизводстве и экспорте в принципе зафиксировано падение объемов по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.
Стоит напомнить, что руководителю региона Владимиру Доманевскому неделей ранее вместе с председателем Витебского облисполкома был объявлен выговор за необеспечение выполнения поручения Президента Беларуси о своевременной выплате заработной платы.
Если все это стало фоном прошедшей рабочей поездки главы государства, то на местах из-за бесхозяйственности ситуация оказалась не менее удручающей. Конечно, есть положительные моменты. В том же сельхозпредприятии "Газовик-Сипаково" в агрогородке Добрейка, которое посетил Президент, ведут речь о расширении производства мясо-молочной продукции, ищут новые направления работы, а в прошлом году средняя заработная плата в хозяйстве составила почти Br900. Однако Александр Лукашенко в целом подчеркнул, что не доволен развитием сельского хозяйства в Могилевской области и пообещал принять жесткие меры. "У вас провал по всем направлениям. И при том не на полпроцента-процент", - констатировал он.
"Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством, курирует Могилевскую область, уполномоченный Президента. Помощник Президента зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место. Какой я из этого должен делать вывод?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.
Президент напомнил, что ранее ответственным должностным лицам поручалось исправить положение дел в сельском хозяйстве Могилевской области, однако видимых результатов нет: "Им было сказано, в том числе и Доманевскому: не будет исправлена ситуация в течение года - будем принимать меры".
Существенные недоработки вскрылись и на следующий день, 26 марта, при посещении молочно-товарного комплекса "Слижи" ОАО "Амкодор-Шклов", который относится к агрохолдингу "Купаловское". Александр Лукашенко возмутился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях. "Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю", - сказал он.
"Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять, - отметил Александр Лукашенко. - Здесь никогда никто не убирает по-человечески".
В таком же состоянии Президент застал и мехдвор хозяйства: заброшенная техника в ангарах, металлолом, разбросанные запчасти и требующее ремонта оборудование. "Кругом кладбище - что на улице, что под крышей", - обратил внимание глава государства. И это несмотря на то, что накануне территорию проверял руководитель агрохолдинга и там "наводили порядок".
На мехдворе в ненадлежащих условиях хранится неработающая техника, которую не могут отремонтировать уже несколько лет, он захламлен металлоломом и старыми запчастями. В ангарах - груды сломанного оборудования. Как оказалось, некоторую технику купили недавно, однако не использовали, со временем она пришла в негодность.
В итоге Александр Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных и возбудить уголовные дела: "Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать, - заявил глава государства. - Леонид Васильевич (Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля. - Прим. БЕЛТА), возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват - наручники и сразу в следственный изолятор".
Нынешнего председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова решено назначить руководителем агрохолдинга "Купаловское", а помощника Президента по Могилевской области Геннадия Лавренкова - исполняющим обязанности председателя райисполкома. Исполнять обязанности губернатора Могилевской области пока будет его нынешний первый заместитель Николай Коротин.
По другим должностным лицам Александр Лукашенко поручил Администрации Президента внести предложения в ближайшее время.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3951 BYN
|2.392 BYN
|2.398 BYN
|USD
|2.1163 BYN
|2.117 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2945 BYN
|3.295 BYN
|3.3 BYN