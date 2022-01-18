Предложения граждан по изменениям в Конституцию сегодня обсуждают на совещании у Лукашенко

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения, поступившие в ходе всенародного обсуждения проекта изменений в Конституцию Беларуси, сегодня обсуждают на совещании у главы государства Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Как информирует Telegram-канал "Пул Первого", всего на данный момент поступило около 6 тыс. предложений. "Сегодня Президент собирает членов Конституционной комиссии и рабочей группы. Все еще раз детально проанализируют", - информирует ресурс.

Как сообщалось БЕЛТА, проект изменений и дополнений Конституции был обнародован 27 декабря прошлого года для всенародного обсуждения.-0-