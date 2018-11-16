Президент подписал закон о производстве и обращении органической продукции

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон о производстве и обращении органической продукции принят в Беларуси. Документ подписал глава государства. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Законом определены требования к производственным процессам. В частности, запрещается использовать земельные участки, водные объекты, подвергшиеся загрязнению отходами, химическими и радиоактивными веществами, применять химические удобрения и химсредства защиты растений, ионизирующее излучение. В законе установлено, что органическая продукция должна быть отделена от неорганической на всех этапах ее производства. Вместе с тем допускается, чтобы они выпускались одновременно при условии недопущения контакта, смешивания. Регламентировано также хранение, транспортировка и реализация органической продукции.

В Беларуси вводится добровольная сертификация органической продукции и процессов ее производства на соответствие госстандартам Беларуси и техническим кодексам. При наличии сертификата юридические и физические лица будут включаться в реестр производителей органической продукции. Его разместят на сайте Государственного комитета по стандартизации. Кроме того, производители получат право наносить знак "Органический продукт" на потребительскую или транспортную упаковку.

Основные положения закона вступают в силу через год после его официального опубликования.

Под органической продукцией понимаются продукты растительного, животного и микробиологического происхождения, предназначенные для употребления человеком в пищу или использования в качестве корма для животных, продовольственное сырье для производства пищевых продуктов, семена, полученные в результате производства органической продукции.-0-