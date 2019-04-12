Президент поручил определиться, нужно ли Беларуси министерство цифровой экономики

12 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству вернуться к вопросу о создании министерства цифровой экономики и принять во втором квартале этого года решение, нужна ли в стране данная структура. Об этом глава государства заявил во время неформальной встречи с представителями IT-сообщества, передает корреспондент БЕЛТА

С инициативой создать в Беларуси министерство цифровой экономики выступил предприниматель, основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня. По его мнению, такое министерство могло бы стать своеобразным центральным штабом и как государственный орган замкнуть на себе все процессы информатизации в стране. Сейчас, по словам Виктора Прокопени, эти функции выполняет Администрация Парка высоких технологий, однако это не совсем верно, так как в ПВТ работают частные структуры.

Президент в целом положительно отозвался по поводу данной инициативы и обратил внимание, что это предложение не новое и уже обсуждалось. "Что касается министерства цифровой экономики, надо вместе подумать, посмотреть на структуру правительства, - сказал Александр Лукашенко. - Если получится, не ломая структуру правительства, вмонтировать министерство цифровой экономики как пласт для развития государства, мы это сделаем".

Виктор Прокопеня также обратился с просьбой, в случае положительного решения по новой структуре уделить особое внимание выбору ее руководителя. От личных и профессиональных качеств этого человека будет зависеть, по его мнению, очень многое.-0-