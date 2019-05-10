Приняты дополнительные меры для вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого госимущества

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая указ №169 "О распоряжении государственным имуществом". Документ принят с целью активизировать процесс вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Указом предусматривается увеличение рассрочки оплаты стоимости продаваемых объектов с одного года до трех лет (по выбору покупателя). Разрешается без проведения предварительных аукционов продавать недвижимость на аукционе по начальной цене, равной одной базовой величине, на всей территории Беларуси (кроме областных центров и города Минска).

В соответствии с указом также предоставляется возможность продавать объекты, определенные для сноса, без передачи покупателям земельных участков (в случаях, когда покупатель заинтересован в использовании полученных в результате сноса материалов). Документом также урегулированы вопросы продажи арендованного государственного имущества физическим лицам, занимающимся агроэкотуризмом и ремесленной деятельностью.

Для простоты изложения и доступности восприятия заложенных в указе норм утверждено Положение о порядке распоряжения государственным имуществом.-0-