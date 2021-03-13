"Прогресс хороший, но хотелось бы большего" - Лукашенко прокомментировал игру "Динамо" в Кубке Гагарина

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы журналистов в "Раубичах", прокомментировал выступление хоккеистов минского "Динамо" в Кубке Гагарина, передает корреспондент БЕЛТА.

В пятом матче 1/8 финала серии плей-офф белорусские хоккеисты уступили питерскому СКА в овертайме со счетом 3:4 и, таким образом, завершили борьбу за кубок. Но, считает глава государства, в целом команда выступила неплохо.

"Конечно, молодцы, прогресс хороший. Но хотелось бы лучшего и большего. Молодые… Ну как за две минуты (до конца игры. - Прим. БЕЛТА) можно было пропустить шайбу? Не заматерели еще, молодежь, - отметил он. - Я был рад, когда овертайм случился. Сразу сказал: 5-7 минут мы должны выстоять, тогда сможем играть. И играли нормально. Поэтому молодцы, но хотелось бы большего".

По мнению Президента, на игре минских хоккеистов сказалось и предвзятое судейство, которое принимало решения в пользу питерской команды, спонсором которой является "Газпром". "Вы же видели судейство: просто сломали игру. Так никто не делает. Мы их понимаем, но это несправедливо и некрасиво даже", - сказал Александр Лукашенко.

В целом, добавил глава государства, руководству ХК "Динамо" удалось сформировать неплохую команду после того, как оттуда выкинули тех, "кто распальцовано ходил", и взяли ребят, "которые хотят играть". "Поэтому создали команду. Если они сохранят ее, это будет хорошая команда", - убежден Президент.-0-