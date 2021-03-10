10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" завершили борьбу за Кубок Гагарина. В пятом матче 1/8 финала серии плей-офф подопечные Крэйга Вудкрофта уступили питерскому СКА в овертайме со счетом 3:4 (1:0, 0:2, 2:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После стартового вбрасывания хоккеисты СКА сразу же постарались обозначить свое преимущество. Излишнее усердие привело к тому, что Иван Морозов нарушил правила и отправился отдыхать на две минуты.

Большинство "зубры" не использовали, но после того как составы стали равными, минскому "Динамо" удалась отличная контратака, которая завершилась взятием ворот Магнуса Хельберга. Алексей Протас передал шайбу Денису Мосалеву, а он в свою очередь отпасовал Павлу Варфоломееву. Последний не промахнулся, заставив капитулировать шведского голкипера.

СКА стремясь сравнять счет усилил натиск на ворота гостей, но Доминик Фурх ошибок не допускал, парировав бросок Лукаса Бенгтссона и встав на пути атаки Евгения Кетова. Вратарь питерцев пришел на выручку своей дружине после подставления Дениса Мосалева. Так или иначе, но до первого перерыва счет не изменился.

Вторая треть матча началась с опасных бросков динамовца Алексея Протаса и Виктора Антипина из СКА. Вратари были на высоте. На 25-й минуте матча армейцам удалась атака сходу и Эмиль Галимов сравнял счет с помощью Виктора Антипина и Ивана Морозова. Питерцы продолжили угрожать воротам Динамо и на 30-й минуте вновь смогли огорчить минчан. Голевой дубль оформил Эмиль Галимов.

"Зубры" бросили все силы чтобы отыграться и моменты для этого у них были, но шайба упорно не шла в ворота. Кроме того, спасал СКА Магнуса Хельберг.

В третьем периоде минчане начали игру с большинства и нестандартное решение Павла Варфоломеева, решившего бросить по воротам привело ко второй шайбе в ворота армейцев. Случилось это знаменательное событие для болельщиков минского "Динамо" на 43-й минуте игры. Но на этом зубры не остановились и менее чем через минуту Валерий Мосалев вывел гостей вперед броском в дальнюю девятку от шведского вратаря СКА.

Питерцы бросились отыгрываться и долгая осада ворот Доминика Фурха завершилась голом Кирилла Марченко, которому ассистировали Эмиль Галимов и Динар Хафизуллин. До финальной сирены счет не изменился и команды продолжили выяснять отношения в овертайме.

Доминик Фурх несколько раз спасал свою команду после бросков Владислава Цицюры, Игоря Ожиганова, Виктора Антипина и Линдена Вея. Но на 12-й минуте дополнительного времени чешский вратарь был бессилен после подачи Антона Бурдасова. В четвертьфинале Кубка Гагарина армейцы сыграют с московским "Динамо".-0-