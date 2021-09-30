"Речь не о глобальной смене приоритетов". Принимая верительные грамоты послов, Лукашенко упомянул о переменах в Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, упомянул о происходящих в стране преобразованиях, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начало вашей дипломатической миссии приходится на период важных преобразований в Беларуси. Но речь не идет о глобальной смене приоритетов. Это прежде всего внутреннее дело нашей страны. Для обеспечения динамики дальнейшего развития белорусского общества, корректировки внутренней и внешней политики в стране объективно назрела потребность к переменам", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также отметил, что в Беларуси проходит Год народного единства, целями которого являются дальнейшая консолидация общества, укрепление его патриотических основ, сплочение многонационального белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости.-0-

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