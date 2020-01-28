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Президент
28 января 2020, 10:55

"Речи о списании долгов быть не может" - Лукашенко требует наладить эффективную работу АПК Витебской области

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

28 января, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК Витебской области, заверив, что списания долгов для них не будет. Об этом глава государства заявил на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Речи о списании долгов быть не может, - подчеркнул Президент. - Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха".

Агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на Br3 млрд. По словам премьер-министра Сергея Румаса специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли. Требование Президента одно: так или иначе деньги должны быть возвращены. Читать далее

Глава государства повторил свое требование о том, что сельское хозяйство Витебской области надо существенно модернизировать. "Модернизация должна быть по главному направлению: что будем возделывать в Витебской области - зоне не просто рискованного, а критического земледелия?" - отметил он. С учетом особенностей региона, во многих районах неэффективно, например, возделывание кукурузы на зерно, других культур, поэтому концентрироваться необходимо на производстве молока и мяса.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев
Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев

"Главное, что сделано правильно в Витебской области, - мы пошли от потребностей, переработчиков, - сказал Александр Лукашенко. - Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги".

Для предприятий АПК региона нужны конкретные программы развития. "Каждый год по итогам года программа должна быть контролируема. Она должна быть прозрачной и понятной, чтобы мы смогли подвести итоги и сделать выводы: будут возвращены долги или нет, как функционируют эти хозяйства, настолько ли нормально они функционируют, чтобы люди жили достойно, растили детей и чтобы вернуть долги", - потребовал глава государства.-0-

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Витебская область Лукашенко сельское хозяйство совещание
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