"С ними по-хорошему невозможно" - Лукашенко о провокациях и попытках Запада удушить Беларусь

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал заранее спланированной провокацией инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, который 23 мая следовал по маршруту Афины - Вильнюс, но приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Об этом он заявил 19 июля в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia, сообщает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что заявления на предмет того, что именно белорусская сторона изменила маршрут движения самолета Ryanair, являются серьезным фейком: "Мы никого не принуждали к посадке в Минске и маршруты не меняли. Это было решение, я так понимаю, пилота самолета и хозяев этого борта. По всем международным правилам, ведомственным инструкциям мы не принимали и не вправе были принимать решение о посадке этого самолета в Минске".

"Согласно международным правилам и правилам ICAO (Международная организация гражданской авиации. - Прим. БЕЛТА) мы могли предлагать свою помощь, что мы и сделали в этих условиях. А решение принимал пилот. Он развернулся в двух минутах от аэродрома назначения - вильнюсского. Развернул самолет и еще 15-17 минут летел над Беларусью, чтобы осуществить вынужденную посадку в Минске, - сказал Александр Лукашенко. - Вот главный вопрос: почему пилот принял такое решение и не посадил самолет в порту назначения? На него никто не ответил до сих пор. Нам-то все понятно. Но те, кто эту кашу заварил, они нам на этот вопрос не ответили. И, наверное, ни вы, осведомленный журналист и ваши коллеги, ни общественность на Западе, да и в Беларуси, мы не услышали пилота и ответы на вопросы, которые интересуют журналистов и международную общественность по этому делу".

Президент отметил: если кто-то предъявит факты, что именно белорусская сторона принудила самолет к посадке, то "мы извинимся перед всем миром за подобное деяние".

"События с самолетом - это заранее спланированная провокация. Вы, наверное, заметили, что этот самолет не успел еще приземлиться в Минске, как посыпались обвинительные заявления. Это был выходной день, когда вся Европа отдыхает, особенно европейские чиновники. Но, тем не менее, еще не успел приземлиться самолет, все начали гвалтом кричать о пиратстве белорусской стороны. Все было заготовлено. Им нужна была эта провокация. И события после этого говорят о том, для чего нужна была эта провокация: чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси, не допустить ее дальнейшего развития. Нам понятна причина этих деяний со стороны коллективного Запада", - уверен белорусский лидер.

Что касается задержания находившегося на борту самолета Романа Протасевича, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что он был лишь одним из более чем сотни других пассажиров.

"Кто-то упрекает белорусские спецслужбы, что они задержали Романа Протасевича в аэропорту. Слушайте, так они же сами (те, кто упрекает. - Прим. БЕЛТА), как он говорил, его слили. Они нас проинформировали, что он находится среди этих пассажиров, когда уже самолет сел в аэропорту. Мы его идентифицировали. И, естественно, на него было возбуждено в Беларуси уголовное дело, поэтому он и был задержан, - рассказал Александр Лукашенко. - Поэтому мы хотим получить ответ, кто проинформировал белорусские правоохранительные органы по делу Романа Протасевича. Мы это знаем. Но мы хотим, чтобы те ответили, кто это организовывал. И Роман тоже это знает. Он об этом сказал".

В качестве еще одного аргумента глава государства отметил, что Беларусь находилась и находится не в том положении, чтобы взбудоражить весь мир нарушением международных норм и права. "Это себе могут позволить в Америке, что они и делают. Они растоптали всякие международные нормы. Надо им разбомбить Ирак - они его разбомбили, надо уничтожить Ближний Восток - они его уничтожили, надо было поставить на колени Афганистан - они его поставили и ушли оттуда. Это они себе могут позволить. Ну, может быть, могли бы действовать в силу своей мощи Китай, Россия - мощная в военном отношении страна. Но не мы. Мы знаем свое место", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что коллективный Запад во главе с Вашингтоном не может позволить Беларуси быть суверенным и независимым государством. "А мы говорим о том, что это наше право быть суверенными и независимыми и определять свою политику, не мешая никому. И мы добиваемся этого права, мы его защищаем и будем защищать", - заверил глава государства.

Президент уверен, что если бы не было инцидента с самолетом и задержанием Романа Протасевича, то на Западе придумали бы что-то другое. "Мы в этом уже абсолютно убеждены. Это не просто логика. Факты последних событий и факты, которые мы имеем сейчас, после приземления самолета в Минске и задержания Романа Протасевича, говорят о том, что придумали бы что-то другое", - сказал глава государства.

Он уверен: вопрос отнюдь не в самолете и Протасевиче, а в том, что у оппонентов не получилось осуществить в Беларуси очередную цветную революцию, коих уже немало было в мире. "Это была очередная провокация, чтобы выйти на более серьезный этап удушения Беларуси. Такой метод они выбрали. Если бы этот метод для введения экономических санкций и начала гибридной войны против Беларуси не получился, они бы осуществили другой. Что они и делают сегодня", - заявил Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос, кто может стоять за подобными провокациями, кто в них заинтересован и инициирует, Александр Лукашенко сказал: "За провокацией прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят США, их спецслужбы, и не только. Прежде всего эту повестку дня формируют там политики, а спецслужбы - исполнители. Потому что заказать убийство Президента и журналистов, видных граждан Беларуси, совершить террористические акты возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Исполнители или страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, мы их тоже знаем - это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина".

"В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии", - добавил глава государства.

"Понимаете, с ними по-хорошему невозможно. С ними невозможно по закону. Демократия, права человека, право международное - это все слова. Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов, ваших коллег, и планируемых акций задержали массу людей. Мы установили, откуда они управлялись - с территории Германии. Мы эти факты передали немцам - руководству Германии - для принятия мер согласно международным нормам. И что, вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Со стороны беглых белорусов, оппозиционеров ярых, даже не оппозиционеров, а экстремистов, террористов, которые сидят в Литве и в Польше, спланированы очередные провокации против Беларуси террористического характера. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши, чтобы нам выдали этих организаторов или судили их. Вы думаете, последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет, наоборот, нагнетается ситуация. Поэтому с ними на человеческом языке, на языке права разговаривать бесполезно. Да вы и сами не хуже меня это знаете".-0-