21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями в адрес Беларуси. Соответствующие заявления он сделал 19 июля в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, кто может стоять за провокациями в адрес Беларуси, кто в них заинтересован и инициирует, Александр Лукашенко сказал: "За провокациями прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят США, их спецслужбы, и не только. Прежде всего эту повестку дня формируют там политики, а спецслужбы - исполнители. Потому что заказать убийство Президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, мы их тоже знаем - это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина".

"В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии", - добавил глава государства.

"С ними по-хорошему невозможно. Демократия, права человека - это все слова. Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов, ваших коллег, задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Со стороны беглых белорусов, экстремистов, террористов, спланированы очередные провокации против Беларуси. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши. Вы думаете, последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет, наоборот, нагнетается ситуация. Поэтому с ними на человеческом языке, на языке права разговаривать бесполезно".

Глава государства отметил, что Беларусь находилась и находится не в том положении, чтобы взбудоражить весь мир нарушением международных норм и права. "Это себе может позволить Америка. Надо им разбомбить Ирак - они его разбомбили, надо было поставить на колени Афганистан - они его поставили и ушли оттуда. Это они себе могут позволить. Ну, может быть, могли бы действовать в силу своей мощи Китай, Россия - мощная в военном отношении страна. Но не мы. Мы знаем свое место", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что коллективный Запад во главе с Вашингтоном не могут позволить Беларуси быть суверенным и независимым государством. "А мы говорим о том, что это наше право быть суверенными и независимыми и определять свою политику. И мы добиваемся этого права, мы его защищаем и будем защищать", - заверил глава государства.-0-

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