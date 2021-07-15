Славянский базар удалось вписать в календарь культурной жизни многих народов - Лукашенко

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Славянский базар в Витебске" удалось вписать в календарь культурной жизни многих народов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш фестиваль стал первым масштабным культурным событием после развала Советского Союза. Когда были разорваны тысячи нитей, связывающих братские народы, никто даже представить не мог, какая роль была уготована "Славянскому базару". Три десятилетия назад мы начали путь "через искусство к миру и взаимопониманию", и нам удалось вписать свой праздник в календарь культурной жизни многих народов, объединить единомышленников более чем из 70 стран", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что, когда на карте мира появились новые славянские и евразийские государства, когда в истории разных народов началась новая эпоха, людям, растерянным и оторванным друг от друга, как никогда нужна была надежда на сохранение духовных и братских связей. Эту надежду подарил "Славянский базар". "Он дал всем уверенность в будущем, фундамент которого был заложен советскими традициями межнационального мира", - подчеркнул Президент.-0-