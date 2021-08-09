Лукашенко: Беларусь ведет диалог с Россией о поставке ЗРС С-400

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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ведет диалог с Россией о поставке ЗРС С-400. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с представителями общественности и медийного сообщества "Большой разговор с Президентом", передает корреспондент БЕЛТА. "Мы ведем диалог с Россией, чтобы С-400 были поставлены в Беларусь. Перед Президентом России Владимиром Путиным поставлен вопрос, чтобы приобрести их по сводной цене, в кредит. Хотя и С-300 - хорошие комплексы, родные, и мы научились их модернизировать, восстанавливать. Однако С-400 у нас вызывает большой интерес. Уверен, что мы эти комплексы получим", - сказал глава государства. Он назвал также источник средств, которые планируется направить на приобретение ЗРС С-400. Речь о части сэкономленных при реализации проекта БелАЭС средствах. Развивая тему укрепления парка военно-технического оборудования, Александр Лукашенко отметил: "В свое время мы сделали ставку на зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" - это хорошее оружие. Мы умеем не просто им пользоваться, но и модернизировать, восстанавливать и ремонтировать, ведь все со временем изнашивается. У нас есть соответствующая техника, завод по ремонту бронетехники, несколько частных предприятий".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!