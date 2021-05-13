Срок действия справок и иных документов продлевается еще на полгода

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 мая подписал указ №187, которым продлевается срок действия справок и иных документов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Данный документ вносит изменения в указ от 25 ноября 2020 года №442 "О продлении срока действия документов". Согласно предыдущему указу срок действия справок и иных документов, который истекает в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года, автоматически продлевается на шесть месяцев.

Вносимыми изменениями предусматривается увеличение еще на шесть месяцев (с 11 мая по 10 ноября) периода, в течение которого юридические и физические лица, ранее получившие справки и другие документы, могут воспользоваться правом на продление срока их действия. При этом такое продление в отношении каждого документа может осуществляться только один раз. Например, если срок действия документа истекает 1 июня и не продлевался ранее, то он будет продлен автоматически до 1 декабря.

Перечень конкретных документов и административных решений, срок действия которых автоматически продлевается на новый период, определяется постановлением Совета Министров от 2 декабря 2020 года №687 "О документах, срок действия по которым продлевается".

Данные меры позволят сократить количество посещений государственных органов и организаций для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования в условиях сложной эпидемиологической обстановки.-0-