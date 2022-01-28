Третий вопрос Лукашенко народу: готовы ли быть инициативными и работать на себя?

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий вопрос от Президента Беларуси Александра Лукашенко к народу - готовы ли граждане быть инициативными и работать на себя. Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Готовы ли быть инициативными и работать на себя?" - поставил вопрос белорусский лидер.
В начале Послания Александр Лукашенко заявил, что намерен адресовать народу три вопроса.
Первые два были следующими: "Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство?" и "Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой - суверенитет и независимость?"
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