Цифровизация должна быть ориентирована на развитие реальных производств и улучшение жизни людей - Лукашенко

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровизация должна быть ориентирована на развитие реальных производств и улучшение жизни людей. Важность этого отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА. "Наш саммит посвящен вопросам научно-технического сотрудничества в условиях цифровизации, - подчеркнул глава государства. - Цифра давно стала неотъемлемой частью нашей действительности и в будущем человечество наверняка ждут еще более глобальные перемены. Однако убежден, что все они должны быть ориентированы на развитие реальных производств и улучшение жизни людей". "Вполне очевидно, что для стран, у которых нет нужных ресурсов, отставание в цифровых технологиях грозит непреодолимым неравенством. Человечество не должно стать заложником такой ситуации", - считает Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что нельзя допустить доминирования одних государств над другими. "Понятно также, что никто эти технологии нам не даст. Мы должны рассчитывать только на собственные силы и кооперацию. Именно промышленная и научная кооперация видится главным двигателем нашей интеграции", - отметил глава государства. При этом Президент заметил: "Мы и сами кое-что можем предложить нашим зарубежным партнерам, если они этого захотят. Мы в этот отношении не отстаем".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!