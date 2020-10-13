13 октября, Толочинский район /Корр. БЕЛТА/. Урожай зерновых в Беларуси в этом году составит 10,3 млн т. Такие цифры назвал сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время посещения Президентом Беларуси Александром Лукашенко Толочинского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы получили 8,1 млн т колосовых, 838 т крестоцветных и кукурузы получим 1,370 млн т, хоть в этом году урожайность примерно на 15 центнеров меньше. В целом будет 10,3 млн т зерна", - сказал Иван Крупко.

Он добавил, что этот результат немного не дотягивает до поставленной задачи - собрать урожай зерновых не менее 10,5 млн т. В то же время глава государства отметил, что и достигнутые цифры тоже неплохие - более тонны зерна на каждого жителя Беларуси.

"Дай бог, чтобы каждый год мы работали так, как в этом. Сложный год, но тем не менее он относительно урожайный по всем культурам", - заявил Александр Лукашенко.-0-