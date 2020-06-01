Усовершенствован порядок проведения и контроля внешнеторговых операций

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июня подписал указ №182, которым внесены изменения в отдельные положения указа №178 от 27 марта 2008 года "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с документом упрощен порядок декларирования товаров, по которым таможенные операции не производятся. В частности, предусмотрена подача статистической декларации один раз в месяц по одному и более фактам отгрузок (поставок) товаров в рамках внешнеторгового договора, если общая стоимость составляет сумму, эквивалентную 3 тыс. евро и более. Ранее такая декларация представлялась при сумме от 1 тыс. евро и более не позднее 7 рабочих дней с даты отгрузки (поступления) товаров. Кроме того, исключена норма о проведении периодического статистического декларирования. То есть, вместо двух документов (статистическая и периодическая статистическая декларации) представляется один - статистическая декларация.

Принятие указа будет способствовать сокращению затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подготовку статистических деклараций таможенными представителями и услуги Национального центра электронных услуг по передаче таких деклараций.-0-