Установлена юбилейная медаль к 100-летию уголовно-исполнительной системы

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена медаль "100 лет уголовно-исполнительной системе". Соответствующий указ №251 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.
Появление награды приурочено к юбилею создания системы органов и подразделений Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел.
На лицевой стороне медали размещена восьмиконечная орденская звезда, а в центре - щит со стилизованным изображением Пищаловского замка.
Медалью будут награждать действующих сотрудников, гражданский персонал и ветеранов органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД, а также должностных лиц государственных органов и иных организаций Беларуси и иностранных государств за оказание содействия в выполнении возложенных на уголовно-исполнительную систему задач.
Установление юбилейной медали станет дополнительным стимулом для образцового выполнения служебного долга сотрудниками уголовно-исполнительной системы и будет способствовать укреплению исторических традиций системы органов и подразделений Департамента исполнения наказаний МВД. Это также подчеркнет особую роль органов и подразделений пенитенциарной системы в борьбе с преступностью, исправлении осужденных и профилактике преступлений.-0-