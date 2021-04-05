В Беларуси повышают требования к лицензированию деятельности в области использования атомной энергии

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №137 "О регулировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом повышаются требования к лицензированию данной деятельности. В частности, указом лицензирование в названной области выделено в отдельную сферу законодательства. Определен комплекс реализуемых государством мер, связанных со всеми аспектами лицензирования в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения (выдача лицензий, внесение в них изменений, продление сроков действия, прекращение действия и прочее).

Также определен перечень выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих деятельность в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения. В документе учтены особенности лицензирования сооружения и ввода в эксплуатацию объектов использования атомной энергии, в том числе Белорусской АЭС.

Функции лицензионного контроля возложены на надзорный орган - Госатомнадзор (ранее эти функции были возложены на МЧС).-0-