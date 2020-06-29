В Беларуси продолжат внедрять модель "Университет 3.0" - Лукашенко

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжат реализацию в вузах модели "Университет 3.0". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с педагогическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы реализуем модель "Университет 3.0". Она представляет собой симбиоз образования, науки и предпринимательства, успешно развивается на базе восьми вузов. И обязательно продолжим внедрять эту модель дальше", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил тот факт, что в настоящее время в вузах проводятся фундаментальные и прикладные исследования, а это говорит о достойном уровне отечественного высшего образования и подготовки научных кадров высшей квалификации.

По показателям в сфере образования, согласно отчету ПРООН, Беларусь входит в тридцатку наиболее развитых стран мира. "Среднее европейское, по мировым меркам совсем небольшое государство, мы увеличили экспорт образовательных услуг, обучаем на 20 тыс. больше иностранных граждан, чем в первые годы нашей независимости. И то, что к нам поехали учиться иностранцы, говорит о многом. Это конкретный и весомый аргумент в пользу качественного образования", - подчеркнул белорусский лидер.

В стране развивается практико-ориентированная подготовка специалистов с высшим образованием, в вузах лаборатории и образовательные центры работают совместно с ведущими мировыми компаниями.

"Наши показатели распределения и трудоустройства выпускников находятся на уровне почти 100%. А ведь в конце 1990-х - начале 2000-х проблема направления на работу существовала", - заметил Александр Лукашенко.-0-