В Беларуси создан Национальный центр защиты персональных данных. Каковы его права и полномочия?

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появится Национальный центр защиты персональных данных. Его создание предусмотрено указом №422 "О мерах по совершенствованию защиты персональных данных", который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ издан в развитие норм закона №99-3 от 7 мая 2021 года "О защите персональных данных".

В соответствии с указом национальный центр наделяется статусом уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. Определены его основные права, задачи, функции и полномочия.

В частности, центр наделен правом проверять соблюдение законодательства о персональных данных, выносить письменные требования (предписания) об устранении выявленных нарушений, требовать прекращения обработки персональных данных, если иными способами невозможно обеспечить защиту прав субъектов персональных данных.

Кроме того, указом установлены дополнительные меры, связанные с защитой персональных данных. Это, например, необходимость проходить специальное обучение для лиц, в обязанности которых входит защита персональных данных; обязанность вести учет персональных данных, подлежащих обработке государственными органами и иными организациями.

Исполнение указа позволит повысить защиту персональных данных в государстве и обеспечить более полную реализацию конституционного права граждан на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь.

Как сообщалось, необходимость создания Национального центра по защите персональных данных обсуждалась на совещании у Президента 22 октября. Тогда глава государства напомнил, что в мае был принят закон, направленный на обеспечение и защиту прав граждан при обработке их персональных данных. "Как считают правительство и Оперативно-аналитический центр, для практической реализации закона и надлежащего контроля в указанной сфере необходимо создать отдельную структуру", - отметил Президент. Он подчеркнул, что вопросы защиты персональных данных важны для всего общества и проблемы в этой сфере необходимо решать. "Людей это беспокоит", - констатировал глава государства.-0-