В Беларуси ужесточается порядок оказания господдержки

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ужесточается порядок оказания государственной финансовой поддержки. Это предусмотрено указом №10, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ вносит ряд изменений в указ от 23 марта 2016 года №106 "О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки".

В частности, установлено, что господдержка может оказываться в исключительных случаях по решению Президента только в виде предоставления бюджетного займа для реализации инвестиционных проектов, прошедших государственную комплексную экспертизу и имеющих положительное заключение.

Указом уточнен круг лиц, которые могут рассчитывать на господдержку. В список попали юридические лица - резиденты Республики Беларусь (за исключением бюджетных организаций, банков, Банка развития Беларуси, страховых и небанковских кредитно-финансовых организаций, если иное не установлено главой государства) и индивидуальные предприниматели.

При этом условием оказания господдержки является достижение предприятием основных показателей деятельности: рентабельность продаж, производительность труда, снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции. Корректировка показателей в дальнейшем запрещается. Если данные показатели не будут достигнуты, заемщик должен будет досрочно вернуть бюджетные средства.

Документом также введена обязанность по ежегодному представлению заемщиком сведений о достижении основных показателей, направлениях использования займа и исполнении обязательств по договору. Закреплен механизм определения льготных ставок по кредитам, выдаваемым в качестве финансовой поддержки при реализации государственных программ.-0-