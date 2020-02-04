"Валюту надо зарабатывать, а не вывозить" - Лукашенко пообещал серьезно взяться за импортозамещение

4 февраля, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Вопросу импортозамещения в Беларуси будет уделено пристальное внимание. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в Добруше ознакомился, как продвигается строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона, который должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году, но объект законсервирован.

"На сегодняшний день в чем проблема? Что осталось?" - спросил Александр Лукашенко.

Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров рассказал, что завод готов на 90%. Осталось запустить машинное оборудование и завершить небольшие строительные работы.

"А зачем столько денег для этого (около $83 млн. - Прим. БЕЛТА), если все есть?" - уточнил Президент.

Как доложили главе государства, половина этих средств будет выплачена австрийской компании Andritz, которая займется запуском машин. Белорусские предприятия не могут сами сделать это, поскольку у них нет таких компетенций: подобного производства ранее не было на всем постсоветском пространстве. "Австрийская компания - лидер в этой сфере. Они гарантируют, что мы получим то, ради чего строим завод", - отметил Юрий Назаров.

Австрийцы в случае необходимости также поставят в Добруш технику. В перспективе наладить производство этих узлов можно и в Беларуси.

"Все это мы должны производить у себя, если нам понадобится. У нас нет нефти, как в России. Они могут купить любые запчасти: им не жалко валюты. Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить ее, - подчеркнул Александр Лукашенко. - За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело".

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