"Вообще не попадаю по клавишам - просто забыл" - Лукашенко рассказал о попытках вернуться к музыке

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов рассказал о попытках вернуться к музыке, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из студенток поинтересовалась у Президента, чему бы он еще хотел научиться в жизни, ведь его работа требует огромных знаний в различных областях и постоянного самосовершенствования. Александр Лукашенко ответил, что как Президент он разбирается в различных отраслях: здравоохранении, промышленности, образовании, сфере услуг. Однако владеет общими знаниями, не так глубоко погружен во все вопросы, как специалисты из этих сфер. "Речь, наверное, идет не о том, чтобы расширить свои познания, а чтобы углубить", - сказал глава государства.

"Иностранный язык, английский, я уже, наверное, изучать не стану: голова забита, уже не влезет туда ничего. Это очень большой недостаток, особенно в современное время, - сказал Президент. - Вернуться к музыке… Пусть уже сын младший этим занимается, если надо - сыграет мне на чем-то. Тут я даже углубиться не смогу: попробовал несколько композиций и обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам - просто забыл".

Глава государства посоветовал студентам не бросать свои увлечения, ведь вернуться к ним по прошествии долгого времени будет сложно.-0-