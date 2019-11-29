Вопросы дальнейшей работы Госсекретариата Совбеза обсуждены сегодня во Дворце Независимости

29 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Вопросы дальнейшего функционирования Госсекретариата Совета безопасности Беларуси глава государства Александр Лукашенко обсудил сегодня с госсекретарем Станиславом Засем и главой Администрации Президента Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз: и экономическая составляющая (в 2020 году Беларусь начинает председательствовать в ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА), и силовая оборона в ОДКБ, и в Союзном государстве Высший госсовет нынешний Президент Беларуси возглавляет. С одной стороны, почетно, с другой - ответственно", - сказал Александр Лукашенко.

Станислав Зась займет пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января, но уже фактически работает там, отметил Президент. Накануне он вместе с лидерами стран - членов организации принял участие в закрытой части саммита ОДКБ. "Вы увидели всю эту "кухню", вплотную познакомились со всеми президентами, увидели их позиции, что касается нашего оборонительного союза. Напутствовать вас нет смысла, поэтому хотел с вами обсудить вопросы дальнейшего функционирования Госсекретариата", - пояснил глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался, кого предлагается назначить на должность государственного секретаря Совета безопасности, есть ли сейчас в этом органе какие-нибудь проблемы или необходимость в реформировании. "Меня сейчас больше интересует тема будущей работы секретариата Совета безопасности Беларуси. Да и вам придется большой промежуток времени этим заниматься, пока новый человек не войдет в курс дела. Думаю, у вас какое-то время в Москве для этого найдется", - добавил Президент.

Как сообщалось, 28 ноября на саммите Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась был утвержден на должность генерального секретаря организации. Решение о назначении белорусского представителя принято во исполнение решения Совета коллективной безопасности от 2015 года, где четко регламентировано назначение генеральных секретарей на ротационной основе в соответствии с русским алфавитом - была Армения, а с 1 января 2020 года очередь Беларуси.

В ноябре 2018 года Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. На данный момент обязанности генсекретаря ОДКБ исполняет Валерий Семериков.-0-