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19 января 2021, 11:30

"Восстановили утраченное в бытность СССР" - Лукашенко оценил развитие лесного хозяйства в Беларуси

Александр Субботин, Александр Лукашенко и Виталий Дрожжа
Александр Субботин, Александр Лукашенко и Виталий Дрожжа

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом заместителя премьер-министра Александра Субботина и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я пригласил вас, чтобы обсудить состояние дел в основной нашей отрасли, фундаментальной. Это одна из базовых отраслей нашей экономики", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что около 40% территории Беларуси занимают леса - ценнейший возобновляемый ресурс. За годы независимости их площадь была увеличена почти на 1 млн га. "Это говорит, что мы не "хищники" и к природе, тому ресурсу, который дарован нам Господом, относимся по-человечески", - подчеркнул он.

Глава государства обратил внимание, что Беларусь - одно из ведущих государств Европы с точки зрения лесных ресурсов. Корневой запас древесины достиг почти 2 млрд куб.м. Доля спелых лесов и перестойных древостоев превысила 20% от общего запаса.

"И, что очень важно, мы восстановили то, что было утрачено в бытность Советского Союза, когда всю деловую древесину (я это помню) гнали эшелонами за пределы страны, рубили, возили, отправляли в Германию или Румынию, а они нам привозили оттуда мебель. Тогда доля спелых лесов составляла 3%, сегодня - 20%", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, лесная отрасль работает стабильно, несмотря на сложности эпидемической ситуации. Как и сельское хозяйство, деревообработка в прошлом году показала хорошие результаты. "В деревообработке большая ведь заслуга ваша, потому что источник, сырье - это наши лесные ресурсы. Вы также вроде бы неплохо сработали, вплоть до решения тех проблем и задач, которые были мною поставлены по переработке отходов. Очень много у нас было короедов в последние годы, мы вынуждены были очень много вырубить лесных массивов с целью профилактики, - напомнил Президент. - Поставили пеллетные заводы, начали вырабатывать ценнейшее топливо. Как вы докладываете, все законтрактовано и все эти предприятия вышли на прибыль. Спрос на эту продукцию будет всегда".

Александр Субботин
Александр Субботин

Глава государства отметил, что низкокачественная древесина востребована как за рубежом, так и на внутреннем рынке. "Нам самим надо закрыть потребности, чтобы заместить для отопления природный газ. Чего мы жжем импортный ресурс, а у себя под ногами этот огромный ресурс. Поэтому я абсолютно поддерживаю ваше предложение, что нам на перспективу надо определить, сколько вы будете заготавливать этих дров, пеллет и щепы для внутренних потребностей. Мы должны отапливать дома, деревни, агрогородки, города дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом мы можем сократить потребление природного газа, за который мы платим большие деньги", - заметил Александр Лукашенко.

Экономические показатели лесной отрасли остаются стабильными. Убыточные организации отсутствуют, а доход более чем в два раза превышает объем бюджетного финансирования. "Это очень хороший показатель. Это то, о чем мы мечтали лет 15-20 тому назад", - сказал глава государства.

Президент добавил, что положение дел в лесном хозяйстве и перспективы развития этой отрасли надо обсудить не только в узком кругу, а на "приличном совещании".

Как доложил министр лесного хозяйства, сегодня лесистость Беларуси близка к оптимальной. Если в послевоенные годы она составляла около 21%, то сейчас превышает 40%. "Если говорить о составе белорусских лесов, то сосна у нас занимает практически 55%, береза - до 19%, ель - 11%", -рассказал Виталий Дрожжа.

Виталий Дрожжа
Виталий Дрожжа

Он также проинформировал главу государства о наращивании объемов производства посадочного материала, пригласив Президента побывать в новом тепличном комплексе при Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре. Его уже успели оценить российские партнеры. "Там полностью передовые технологии по выращиванию посадочного материала. Мы уже уходим дальше - выращиваем посадочный материал и создаем белорусские леса на 50% селекционным посадочным материалом. То есть уже генетики и селекционеры работают в этой части", - добавил министр.

По завершении доклада Виталий Дрожжа рассказал журналистам о работе лесной отрасли. "Итоги года достаточно удовлетворительные. Мы сегодня сработали в историческом максимуме по выручке, экспорту нашей продукции. Мы своевременно и в соответствии с графиком роста заработной платы ее выплачиваем. В отрасли отсутствуют убыточные организации. Экономическая составляющая достаточно благополучная", - сказал он.

По словам министра, Президент поставил задачу продолжить работу по вовлечению в оборот всего имеющегося древесного ресурса, созданию производств по выпуску топливных пеллет. "Отсюда вытекает и еще одна задача - пересмотреть еще раз использование местных видов топлива, которые являются возобновляемым ресурсом. В ближайшее время будут пересмотрены подходы к использованию газа в виде топлива. Мы обсчитаем всю целесообразность перехода с газа на щепу, пеллеты, брикеты и так далее, и соответствующие решения будут приняты", - заявил Виталий Дрожжа.

Отвечая на вопрос БЕЛТА, министр также рассказал, что в Беларуси за последнее время в целом удается решать проблему короедного усыхания хвойных деревьев. Площади больных лесов уменьшились примерно в три раза. "Мы считаем, что эту проблему удалось решить, мы с ней справились", - подчеркнул глава ведомства.-0-

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Дрожжа лесное хозяйство Лукашенко Субботин
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